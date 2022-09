Voto di scambio, il candidato arrestato fu ferito nella strage di Fiumicino del 1985 ma si salvò

Salvatore Ferrigno, il candidato all'Ars dei Popolari e Autonomisti arrestato ieri per voto di scambio politico-mafioso, rimase ferito nella strage di Fiumicino del 1985 ma si salvò miracolosamente.

Una vita tra gli Stati Uniti e la sua Carini, Ferrigno (62 anni), è stato quindi vittima di terrorismo. In tanti a Carini gli hanno sentito raccontare quello che è successo durante le feste natalizie del 1985. Il 27 dicembre era all’aeroporto di Fiumicino durante uno dei suoi spostamenti tra l’Italia e gli Usa. Quel giorno un gruppo palestinese estremista facente capo ad Abu Nidal assaltò l'aeroporto di Roma; contemporaneamente venne colpito anche quello di Vienna. Gli obiettivi erano la compagnia israeliana El Al e la Twa.

I due attacchi ebbero luogo con una differenza di pochi minuti l'uno dall'altro alle 9,15 circa e causarono in totale 19 morti e 120 feriti: 13 morti e 76 feriti a Roma, 3 morti e 44 feriti a Vienna. Ferrigno, come raccontava ai suoi compaesani si gettò per terra: fu ferito e colpito da almeno tre proiettili esplosi. Passò tanti giorni in ospedale e lo Stato italiano gli riconobbe l'invalidità.

Il candidato all'Ars dei Popolari e Autonomisti, lista che sostiene il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Renato Schifani, in Usa è stato tra i fondatori dell’associazione Azzurri nel mondo of California, dove si era ultimamente trasferito dopo aver vissuto per molti anni nei pressi di Philadelphia. Ieri sera avrebbe dovuto tenere il comizio di chiusura nella piazza Duomo di Carini: l'arresto è scattato perché, grazie all’intermediazione di Piera Loiacono, avrebbe comprato un pacchetto di voti da Giuseppe Lo Duca, ritenuto un esponente della famiglia mafiosa di Carini.