La candidatura di Baiardo resta un giallo, intanto sui social attacca: "Il 41 bis è tortura e va abolito"

La candidatura di Salvarore Baiardo, il palermitano diventato gelataio ad Omegna, in Piemonte, e condannato per aver favorito la latitanza dei boss di Brancaccio, Giuseppe e Filippo Graviano, resta un giallo: al congresso della Democrazia Cristiana libertas di Angelo Sandri, che si è tenuto a Roma il 2 ed il 3 febbraio, Baiardo infatti non c'era perché - così ha spiegato a Report - aveva la febbre. Ma lo stesso Sandri, intervistato dalla trasmissione di Raitre, ha mostrato di non avere idea di chi sia l'aspirante candidato. Che intanto dai social chiede l'abolizione del 41 bis "che è una tortura per i nostri detenuti".

Dopo la polemica con il deputato di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera, che aveva chiesto al partito di Sandri di fare un passo indietro rispetto all'ipotetica candidatura di Baiardo nel collegio Sardegna-Sicilia alle prossime Europee, era arrivata la smentita del vicesegretario nazionale Giovanni Luigi Girotto: "La notizia della candidatura di Baiardo è da ritenersi infondata - aveva detto - in quanto c'è stata soltanto una telefonata tra lo stesso e il segretario nazionale". Il 27 gennaio, però, il gelataio aveva a sua volta smentito Girotto con un video sui social ("non è avallato da Sandri, Baiardo sta lavorando per la Democrazia Cristiana, sta facendo tesserare gente per la Democrazia cristiana", diceva) e, pur restando sibillino, aveva risposto a PalermoToday che tutto si sarebbe deciso il 2 ed il 3 febbraio a Roma.

In quei giorni, però, Baiardo a Roma non c'era e nessuno ha ufficializzato la sua candidatura. Sandri, interpellato da Report, ha risposto che "quando mi hanno presentato Baiardo io, onestamente, non avevo sentito parlare di lui" e quando il giornalista gli spiega: "Baiardo è stato condannato negli anni '90 per aver favorito la latitanza dei fratelli Graviano, che sono accusati di aver compiuto la strage di via D'Amelio", lui risponde: "Nel '90... Andrà approfondito e prenderemo buona nota, però perché guardare la trave nel nostro occhio e non la trave nell'occhio di Cuffaro?". E quando gli viene chiesto cosa può portare uno come Baiardo al suo partito, Sandri dice: "Immagino che avrà un suo seguito".

In un video pubblicato su TikTok e Facebook in questi giorni, Baiardo non chiarisce la questione politica, ma contesta - anche il governo di Giorgia Meloni - perché "ci interessiamo di Ilaria Salis detenuta in Ungheria, mentre a suo tempo non ci siamo preoccupati dei Marò, che erano due valorosi soldati, al servizio del nostro Governo e che avremmo dovuto riportare a casa, ma adesso che siamo vicini alle Europee, ci si preoccupa di questa ragazza... Quando - afferma Baiardo - è vergognoso come sono trattati i nostri detenuti in Italia e nessuno di questi nostri governanti se ne preoccupa, in primis di eliminare questo 41 bis che è uno stato di tortura per questi detenuti e sono 728 persone". Al carcere "duro", tra i 728, ci sono anche i fratelli Graviano.

Baiardo conclude dicendo che "fa niente, vorrà dire che il Governo ne pagherà le conseguenze, perché la gente non è stupida, quando andrà a votare saprà sicuramente come comportarsi di fronte a queste cose qui, perché questa giustizia almeno in Italia va cambiata" e chiude con uno slogan: "Ricordate Democrazia Cristiana, il Baiardo cercherà di farla grande".