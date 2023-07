Salario minimo, Aiello (M5S): "La maggioranza non sia sorda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi il Paese ci guarda, soprattutto quegli oltre 3,5 milioni di lavoratori poveri che ogni giorno si spaccano la schiena per una paga da fame. Il salario minimo e' una misura di dignita' sociale, quella dignita' sociale che questa maggioranza ha calpestato con il decreto 1 maggio".

Lo ha detto il deputato del M5S, Davide Aiello, intervenendo in Aula alla Camera durante la discussione generale della pdl per l'introduzione del salario minimo. "Ai colleghi di FdI, Lega e Forza Italia dico: non siate sordi, rileggete l'articolo 36 della Costituzione e interrogatevi su come giovani e donne possano pensare ad un progetto di vita autonomo, di chiedere un mutuo, di fare figli se continuano ad essere sfruttati e sottopagati, anche in presenza di un regolare contratto collettivo. Non pensate solo all'immigrazione, ma anche all'emigrazione di tante e tanti di loro che all'estero trovano condizioni di lavoro e vita migliori. Se pensate di fare un dispetto al M5S rimandando questa discussione sbagliate di grosso: il dispetto lo state facendo a milioni di italiane e italiani. La Lega, oggi assente in Aula, nel 2018 si diceva a favore del salario minimo. Oggi ha cambiato idea: l'ennesima ipocrisia. Almeno leggano il loro programma e si rinfreschino la memoria. Noi non daremo tregua a questa maggioranza fino a quando non porteremo questa legge al traguardo", ha concluso Aiello.