Figuccia: "Il Giardino Inglese lasciato nel degrado, interrogazione urgente della Lega al sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Degrado e incuria al Giardino Inglese. A renderlo noto Sabrina Figuccia Consigliere comunale della Lega che prosegue: "non più tardi dello scorso anno il Sindaco di Palermo, campione nel taglio dei nastri, ha intitolato il prestigioso parco a Piersanti Mattarella, ma questo evidentemente non è stato sufficiente per fare in modo che decoro e cura prendessero il posto del più totale abbandono. Malgrado infatti l'impegno delle maestranze Reset, che ho trovato al lavoro anche oggi - prosegue Figuccia - lo scenario è davvero sconfortante. Fontanelle non funzionanti e fontane spente e con acqua sporca e stagnante, che mettono a rischio la salute degli animali che vi vivono, fino al punto da trovare pesci rossi morti in un'acqua melmosa. Le famiglie con i bambini che vorrebbero passeggiare pur rispettando orari e prenotazioni a causa dell’emergenza Covid, si trovano costrette a evitare diverse minacce che potrebbero mettere a repentaglio la salute. Per questo già questa mattina ho inoltrato un'interrogazione con risposta urgente al Sindaco affinché non si possano ottenere risposte concrete e si restituisca alla città quello che una volta era il più importante salotto palermitano".