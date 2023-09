Cinisi, il consigliere comunale Randazzo: "I cieli siciliani nelle mani di Ryanair"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è stata istituita dalla Legge Finanziaria nel il 2004. Originariamente fissata a 1 euro per passeggero imbarcato, nel corso degli anni l'importo è cresciuto da 1 a 6,50 euro a passeggero. Si inquadra più specificamente nell'ambito dei cosiddetti diritti di imbarco del passeggero, ovvero a tutti quei proventi destinati a vari aspetti della sicurezza aeroportuale; al finanziamento del fondo di solidarietà del trasporto aereo nonché per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. In sintesi, senza i diritti di imbarco del passeggero milioni di lavoratori del trasporto aereo sarebbero finiti in mezzo a una strada durante il blocco dei voli a causa della pandemia mondiale.

Con questa misura a tutela anche dei comuni aeroportuali, che subiscono l'inquinamento prodotto dagli aeromobili in atterraggio e decollo, non è certamente d'accordo l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson che dichiara durante un incontro con il presidente della regione siciliana Renato Schifani “in qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, chiediamo ancora una volta al Governo Italiano di eliminare l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani e tutte le compagnie aeree". In cambio, Ryanair aprirebbe nuove rotte da e per la Sicilia, assicurando una migliore connettività dell'isola verso il continente.

Wilson omette di riferire però che Ryanair ha incassato in Italia più di 200 milioni di euro di incentivi al traffico aereo versato dalle società di gestione aeroportuali, più di 10 milioni dall'aeroporto di Palermo. Cinisi come componente dell'Ancai, l'associazione dei comuni aeroportuali italiani, chiederà con un atto del consiglio comunale di resistere alle assurde pretese di Ryanair, che pretende di dettare l'agenda del legislatore forte della posizione dominante sul mercato italiano, per via della sua consistente flotta aerea. Il vero problema del trasporto aereo siciliano è l'esiguità del numero di compagnie aeree che operano sui nostri aeroporti, che permette a Ryanair non solo di introitare somme dal coomarketing (incentivi sul numero di passeggeri trasportati), ma adesso anche di entrare nel merito della legislazione tributaria dell' Italia. In questo senso, la strada percorsa dal presidente Schifani con Aeroitalia sembra essere quella giusta per scongiurare la dittatura dei cieli di Ryanair.

Gaetano Randazzo, consigliere comunale Cinisi