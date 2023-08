Comune, no del gruppo Rsu Uil-Fpl al piano del fabbisogno del personale: "Prima il passaggio a full time"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una delibera di Giunta, il Comune ha adottato un'integrazione del piano del fabbisogno del personale 2023/-25 con l'obiettivo dichiarato di assicurare un'efficiente erogazione dei servizi alla collettività. "Tale piano - si legge in una nota - non trova la condivisione del gruppo Rsu Uil-Fpl, in quantonon consono all'obiettivo prefissato che dovrebbe essere rappresentato dalla fuoriuscita dell'amministrazione comunale dal dissesto funzionale. Fuoriuscita che, in tal modo, viene anch'essa di fatto rinviata almeno al 2027 insieme al raggiungimento del full time per le ex categorie A e B".

Il gruppo Rsu Uil-Fpl ritiene che "l'unica strada percorribile, anche se non esaustiva, è rappresentata dal passaggio a full time di tutto il personale part time interessato, senza alcuna distinzione di categoria o area professionale, rammentando che questo personale costituisce circa il 50% degli attuali dipendenti del Comune. Inoltre e per il medesimo fine, appare evidente la necessità di avviare in tempi brevi le progressioni verticali tra le aree professionali, incrementando sensibilmente, almeno a un minimo del 25% del personale, il numero dei dipendenti coinvolti".

"Così come la norma nazionale ha previsto l'incremento delle indennità degli amministratori, si invita allo stesso modo e sempre nel rispetto delle norme, la politica cittadina a trovare la soluzione anche alle problematiche del personale comunale, senza esclusioni, in particolare del personale delle categorie più svantaggiate. Attraverso il passaggio a full time e le progressioni di carriera, bisogna riconoscere le professionalità acquisite dai dipendenti, con evidenti ripercussioni positive sul funzionamento degli uffici comunali e sull'erogazione dei servizi alla cittadinanza", conclude il gruppo Rsu Uil-Fpl.