Partono i lavori ai Rotoli, Bonanno: "Impegno per porre fine all’emergenza"

"Esprimo plauso per la notizia dell’avvio dei lavori di installazione dei primi 400 nuovi loculi supplementari presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, primo segno tangibile di un necessario quanto atteso cambio di tendenza". Lo dichiara il capogruppo della Dc Nuova in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

"E' stato il primo impegno che ci hanno chiesto i palermitani e la prima azione concreta sulla quale ci siamo confrontati insieme al sindaco e all’assessore Orlando. Un primo segnale di cambiamento, che certamente non risolve definitivamente la problematica, ma che - continua Bonanno - segna l’inizio della fine di una emergenza che ci auguriamo possa essere solo un brutto ricordo tra qualche mese. Lavoreremo in Consiglio comunale, d’intento con l’amministrazione per approvare ogni atto necessario per porre fine definitivamente a questa terribile vicenda".