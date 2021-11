Rosaria Li Cavoli consigliere comunale a Terrasini con Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ Rosaria Li Cavoli ad essersi insediata con grande consenso come consigliera comunale presso il comune di Terrasini, dopo le recenti elezioni amministrative del dieci e dell’undici ottobre, all’interno della lista civica “Insieme si può” a sostegno del sindaco Giosuè Maniaci. Un arrivo che viene accolto con piacere da Raoul Russo coordinatore provinciale Fratelli d’Italia e capo segreteria particolare dell’assessore Manlio Messina. “Una chiara dimostrazione”, sostiene “che ancora una volta attesta la forte componente attrattiva del partito Fratelli d’Italia ed una forte presa sul territorio. Sono contento che sia una donna giovane preparata all’ascolto a portare la bandiera del partito di Giorgia Meloni al consiglio comunale di Terrasini".

Grande adesione che si è sostanziata anche grazie a Nuccio Anselmo, Presidente del Circolo Territoriale FdI di Terrasini: “Fratelli d’Italia cresce ogni giorno di più grazie a Giorgia Meloni e ad una classe dirigente che si è fatta le ossa sul territorio partendo proprio dagli enti locali, la migliore palestra politica per mettersi al servizio dei cittadini. Porgo i miei più sinceri auguri di un proficuo lavoro al consigliere Li Cavoli che saprà portare, insieme ai valori del partito, le istanze della cittadinanza in consiglio comunale”. Toti Longo dirigente provinciale Fratelli d’Italia commenta così la vittoria della Consigliera Rosaria Li Cavoli: “Sono molto felice di questo ingresso, perché Rosaria è una persona che ho avuto già modo di conoscere nei mesi precedenti alle elezioni amministrative. E’ una donna da stimare perché è da sempre a servizio della comunità e questo è motivo di orgoglio per il nostro partito che la sosterrà su tutte le iniziative che vorrà intraprendere a Terrasini. Da parte mia troverà la massima disponibilità per portare avanti sul territorio tante iniziative a sostegno della cittadinanza”.

Carolina Varchi deputato nazionale e componente esecutivo nazionale FdI : “Registro con grande piacere l’adesione della consigliera Rosaria Li Cavoli, a riprova della grande forza attrattiva di Fratelli d’Italia che oggi è un partito forte e radicato, in grado di parlare a tutti gli italiani interpretandone le legittime istanze e aspettative , un partito che si interfaccia con il territorio e cerca di rispondere alle esigenze delle varie comunità”. Rosaria Li Cavoli, 44 anni di Terrasini si mostra entusiasta del risultato ottenuto. Il suo percorso politico nasce cinque anni fa, sempre come consigliera comunale a sostegno del sindaco Giosuè Maniaci. Una passione portata avanti con impegno e dedizione con uno sguardo sempre rivolto al sociale. Infatti è da diversi anni impegnata in prima persona all’interno della comunità della Madonna della Provvidenza di Terrasini dove svolge attività di sostegno rivolte nei confronti dei minori ed attività di catechesi settimanale all’interno della stessa parrocchia. Attratta dai valori del partito FdI e dal programma politico cercherà di compiere scelte a tutela del bene comune e dei cittadini, attraverso un dialogo aperto che deve essere sempre costante tra le istituzioni e la gente comune. Il suo obiettivo principale è quello di lavorare e fare squadra insieme al team operativo di FdI per raggiungere obiettivi concreti sul territorio che creino interesse e coinvolgimento nei cittadini.