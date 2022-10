Romagnolo, pericolo sulla base della Madonnina "Colonnella"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Madonnina detta Colonnella presenta un problema lungo la base in marmo che la sorregge e necessita di lavori urgenti". E' quanto dichiarano, con una mozione congiunta presentata al consiglio della seconda circoscrizione il consigliere Giovanni Colletti ed il presidente Giuseppe Federico. "Aldilà del fatto che è la prima testimonianza storica del quartiere fatta erigere dal Senatore Corradino Romagnolo dal quale prende il nome il quartiere anticamente detto" Mustazzola" per via della conformità degli scogli del mare vicino, oggi è meta di tanti fedeli che la visitano portando chi un omaggio floreale, chi una preghiera per i degenti del Buccheri La Ferla che si trova di fronte, ed essendo un monumento dove l'ingresso è libero e non controllato da sempre, vi è un serio pericolo per l'incolumità dei cittadini a causa delle crepe che presenta la lunga base in marmo che la sorregge", dichiara il Consigliere Colletti, per cui è importante un celere intervento.

Altresì il Presidente Federico, che sostiene in accordo a quanto dichiarato dal Consigliere che "oltre alla prevenzione del monumento stesso storico, esso ricopre una importanza vitale in quanto parte dei monumenti storici che sono parte integrante di tanti altri monumenti che si trovano nel territorio della Seconda Circoscrizione, quali ad esempio il Castello di Maredolce o il vicino Ponte dell'Ammiraglio, ad oggi meta di un turismo di nicchia che va rivalutato e rilanciato "senza dimenticare di passare prima dalla cura e dalla prevenzione dei monumenti stessi.