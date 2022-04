Roberto Sajeva (Psi Palermo): "Lista riformisti con Italia Viva proposta concreta anche per la sinistra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A seguito dell’annuncio fatto da Davide Faraone, anche il Psi di Palermo si dichiara soddisfatto del progetto nato in comune con Italia Viva in vista delle prossime elezioni comunali: la lista “Riformisti e popolari lavoriamo per Palermo”". A dirlo è Roberto Sajeva, commissario provinciale del Partito Socialista italiano a Palermo.

"Questa lista – continua Sajeva - che integra ed espande il progetto della lista “Riformisti” con cui il Psi è solito presentarsi alle amministrative di Palermo, è finalizzata ad accogliere tutte le anime del riformismo socialista, liberale, popolare e autonomista. Un’area trasversale, che può rappresentare un valore aggiunto per la città. Il Psi palermitano affronterà le amministrative a partire dal modello Draghi, cercando però di solidificarlo, estromettendo le aree populiste e sovraniste che hanno appestato il bipolarmismo coatto degli ultimi quindici anni. La lista “Riformisti e Popolari” è per il Psi una proposta concreta anche per la sinistra palermitana".

"Oltre a partecipare alla scrittura di un programma concreto per la città – conclude Sajeva - i socialisti tengono a sottolineare che, per riaffermare la sfida della “Primavera di Palermo”, alla lotta contro Cosa Nostra non sia più rimandabile una linea anticorporativa delle forze politiche, ovvero contro tutti quei monopoli di interesse (anche legali o quasi) che strangolano l’innovazione, l’espansione e l’accesso al lavoro. Oltre a costituire clientele mortificanti".