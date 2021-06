Nomina di Razza, l'Aiop: “Pronti a riprendere il dialogo sulla Sanità in Sicilia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea, formula gli auguri di buon lavoro all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nominato mercoledì dal presidente Nello Musumeci, e auspica la ripresa del dialogo con l’Associazione ospedalità privata sui temi della Sanità nell’Isola. “L’Aiop ha sempre dato il proprio contributo di idee e di proposte nell’ambito di un processo dialettico con le istituzioni con l’obiettivo di andare incontro alla domanda di Salute dei cittadini e dare impulso al complessivo miglioramento del sistema di assistenza nell’Isola. Il ritorno di Ruggero Razza negli uffici di piazza Ottavio Ziino – afferma Carmelo Tropea – non può che essere l’occasione per riprendere il confronto su questioni rimaste in sospeso a causa del periodo di vacatio al vertice dell’assessorato. Siamo pronti a riannodare i fili dei molteplici ragionamenti sul sistema sanitario nell’assoluta consapevolezza della necessaria continuità che serve a superare insieme l’emergenza provocata dalla pandemia ed a programmare il futuro del sistema sanità nella sua unicità”.