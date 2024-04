Cinisi, Leonardo Biundo si ritira dalla corsa a sindaco dopo l'arresto del suocero

Leonardo Biundo si ritira dalla corsa a sindaco di Cinisi. La decisione è stata presa dopo la bufera giudiziaria che due giorni fa ha portato all’arresto del suocero: l'imprenditore carinese Giovanni Palazzolo, 68 anni, fondatore della Gls, accusato di associazione mafiosa.

"Pur essendo totalmente estraneo ai fatti che saranno accertati in sede giudiziaria - ha scritto Biundo sulla sua pagina Facebook - al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione comunico di avere ritirato la mia candidatura a sindaco. Confido nell’operato della magistratura al fine di accertare la realtà dei fatti. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e nel progetto e mi scuso con tutti quelli a cui non ho potuto rispondere in queste ore. Mi auguro che dalle urne possa uscire vincitrice una compagine veramente in grado di far rinascere Cinisi".

Biundo, eletto in Consiglio comunale a Cinisi tra le fila della coalizione di maggioranza dell’ex sindaco dimissionario Giangiacomo Palazzolo (da maggio dello scorso anno è membro del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa). Dopo l'esperienza da assessore, interrotta bruscamente dall'ex sindaco Palazzolo, Biundo è passato all'opposizione. Fino al 7 marzo era componente della segreteria tecnica dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

Biundo era candidato sindaco con il sostegno della lista civica "Impegno per Cinisi". In corsa quindi, al momento, restano l'ex primo cittadino Salvatore Palazzolo e Nino Vitale, già presidente del Consiglio comunale.