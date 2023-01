Bonanno e Gandolfo (Dc), appello all'assessore Volo: "Basta ritardi, siano garantiti i presìdi per i diabetici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno, e il consigliere della seconda circoscrizione, Alessandro Gandolfo, chiedono all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, di attivarsi per risolvere i problemi legati al rilascio dei presìdi per i malati di diabete (strisce, macchinette, pungidito).

"Riceviamo quotidianamente lamentele da parte dell’utenza. I cittadini denunciano enormi ritardi e scarsi chiarimenti dagli uffici preposti al rilascio dei presìdi. C’è chi ha presentato la richiesta via mail all’Asp di Palermo nel mese di luglio e, ad oggi, non ha ricevuto alcuna risposta", dichiarano i due esponenti della Democrazia Cristiana.

"C’è chi segnala che le email inviate tornano indietro a causa del server non raggiungibile o della casella di posta del destinatario piena e, quando la gente si reca direttamente all’Asp, viene invitata ad attendere ancora. Non è possibile che chi ha bisogno di prestazioni sanitarie debba aspettare tanti mesi, così come riteniamo sia assurdo che da parte dell’Asp non vengano fornite indicazioni certe e celeri. Rivolgiamo un appello all’assessore Volo affinchè questa situazione, che riguarda tantissimi palermitani, possa essere risolta nel più breve tempo possibile”, concludono.