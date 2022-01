Ristori Covid per i commercianti, scoperta in Consiglio: "Orlando li ha usati per i buchi di bilancio"

I ristori per i commercianti colpiti dalla crisi Covid utilizzati dall'amministrazione comunale per coprire i buchi di bilancio. La scoperta, avvenuta oggi durante la seduta online di Sala della Lapidi, ha fatto saltare letterlamente sulla sedia più di un consigliere.

Tra questi il capogruppo di Italia Viva Dario Chinnici, che dopo la "scoperta" ha sparato ad alzo zero sul sindaco: "Orlando, senza che nessuno lo sapesse, ha usato 86 milioni destinati ai commercianti colpiti dalla pandemia per coprire i buchi di bilancio. Si tratta di 31 milioni del 2020 e 55 milioni del 2021 che avrebbero dovuto ridare ossigeno a un’economia in crisi e invece sono finiti nella voragine dei conti comunali che comunque sono andati in rosso, nonostante altri 69 milioni previsti dal Decreto fiscale".

"Una circostanza - ha aggiunto Chinnici - emersa oggi durante i lavori del consiglio comunale e che conferma il totale scollamento di questa amministrazione dalla città che, pur di salvarsi dai propri errori, usa i soldi dei ristori. Una sola parola: vergogna".

Sulla stessa scia anche Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di +Europa, che a caldo ha dichiarato: "Apprendere che le somme nazionali destinate ai ristori alle imprese cittadine in difficoltà siano state dirottate per garantire equilibri di bilancio, grida allo scandalo".