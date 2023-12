Far west in Consiglio, Milazzo si difende: "Seduta chiusa perché tutti in ritardo, la città non può aspettare"

Si solleva un coro di polemiche dopo le scene da far west di questa mattina al Consiglio comunale, dove il consigliere Giuseppe Milazzo al culmine di una animata discussione col vicepresidente Giuseppe Mancuso è saltato sul tavolo della presidenza. A difendersi adesso è proprio il capogruppo di Fratelli d'Italia, oltre al suo stesso partito che si schiera al suo fianco. "Quanto accaduto oggi nell'aula consiliare è frutto di una gestione anomala del Consiglio comunale - fa sapere attraverso una nota - dove spesso oggi sono state disattese le norme regolamentari e le decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo in ordine alle scadenze da rispettare nell'interesse esclusivo della città".

Secondo Milazzo, all'orario previsto per la convocazione sarebbero mancati tanto il presidente del Consiglio, Giulio Tantillo, quanto il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso. "Si è chiamato l'appello che ha visto mancante il numero legale necessario ad aprire la seduta che quindi - specifica il consigliere - è stata dichiarata chiusa per mancanza dello stesso. Sopraggiunto il presidente Mancuso, si è proceduto tardivamente a effettuare due ulteriori appelli nonostante la seduta fosse già chiusa, in palese violazione di norme e regolamenti. A quel punto - spiega Milazzo - ho chiesto di potere intervenire per un richiamo al regolamento stesso nonché alla legge vigente e il presidente si è rifiutato di concedermi il diritto di parola, calpestando anche le mie prerogative. Ed è per questo che, provocatoriamente, ho calpestato un tavolino".

Le mancate convocazioni del Consiglio sarebbero dunque all'origine della tensione nella sala Martorana di Palazzo Comitini. "La città non può attendere ed è inammissibile che il Consiglio comunale - dice ancora Milazzo - non venga aperto per mancanza di numero legale. Siamo alla fine dell'esercizio finanziario e come gruppo consiliare pretendiamo che il presidente del Consiglio si faccia carico di garantire un corretto funzionamento dell'organo che presiede, garantendo ai consiglieri di poter esitare tutte le delibere in scadenza, convocando, se necessario ogni giorno fino al 31 dicembre. Poca cosa salire su un tavolo - conclude Milazzo - quando si salta e si calpestano leggi regolamenti legalità e impegni con la città".

Consiglieri d'opposizione: "Il Consiglio come un campo di battaglia"

"Chiediamo l’intervento del sindaco e del prefetto di Palermo perché venga garantito il corretto funzionamento del Consiglio comunale, interrotto oggi per uno scontro senza precedenti tra i consiglieri di maggioranza". Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere di opposizione Concetta Amella, Rosario Arcoleo, Giulia Argiroffi, Mariangela Di Gangi ,Ugo Forello, Massimo Giaconia, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Alberto Mangano, Carmelo Miceli, Francesco Miceli, Giuseppe Miceli, Teresa Piccione e Antonino Randazzo.

"Chiediamo anche la convocazione immediata del Consiglio alla presenza del sindaco, perché chiarisca se è ancora in grado di proseguire nell’espletamento del proprio mandato considerato che, di fatto, non ha più una coalizione che lo sostiene. La profonda crisi della maggioranza, già evidenziata nelle sue numerose assenze, ha trasformato l’aula del Consiglio comunale in un 'campo di battaglia', impedendo la trattazione di temi urgenti come la movida, la sicurezza, i servizi essenziali della città erogati dalle aziende partecipate e gli atti preliminari al bilancio. In questa turbolenta stagnazione, la città è lasciata allo sbando senza alcuna risposta alle sue numerose esigenze".

Antonio Rini (Fratelli d'Italia): "Tensione ed esasperazione, serve concretezza"

“L’estrema protesta del capogruppo Giuseppe Milazzo è il segno di una tensione, sfociata in esasperazione - dichiara il coordinatore cittadino e consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Rini - per una conduzione d’aula scomposta. Il gruppo di Fratelli d’Italia chiede concretezza e tempestività nell’affrontare le urgenze della città. Ad esempio, a Palermo si spara e da settimane sollecitiamo l’approvazione del 'regolamento movida', e invece si pensa di trattare la mozione sulla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali che ha registrato inspiegabilmente anche adesioni tra le file della maggioranza. A questo punto chiediamo tempi certi sulle priorità degli atti da approvare che, categoricamente, non posso essere diversi da quelli contabili e sulla movida. Vogliano evitare di perdere risorse fondamentali e assicurare regole precise contro la malamovida a Palermo. Si convochi il Consiglio comunale ogni giorno fino al 31 dicembre.” Questo quando

Raoul Russo (Fratelli d'Italia): "L'atto di oggi smaschera un'ipocrisia"

“Nei giorni scorsi, tutti hanno parlato della necessità di una maggiore sicurezza sulle nostre strade e nei luoghi della movida ma, alla prova dei fatti, da settimane si rimandano gli atti necessari ad perseguire la mala-movida. Ad esercizio finanziario in scadenza, inoltre, sorprende che il consiglio non venga convocato per gli atti obbligatori e necessari ad assicurare la spesa. Un’ipocrisia che oggi in Consiglio comunale è stata smascherata. Per questo motivo condividiamo e sosteniamo il senso della provocatoria protesta del nostro capogruppo Milazzo - dichiara Raoul Russo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia -. Pensare di fermare il provvedimento che consentirà di potenziare il controllo e la prevenzione in città - aggiunge - attraverso la proposizione di atti notoriamente divisivi come la mozione sulla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali è una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, che si aggiunge a una gestione discutibile dei lavori. Per questo motivo Fratelli d’Italia sostiene il capogruppo Milazzo nella sua protesta portata avanti per i cittadini perbene di Palermo".

Leonardo La Piana (Cisl): "Fatto grave non degno di un'istituzione"

“Riteniamo quanto accaduto stamattina in Consiglio comunale un fatto increscioso e molto grave di certo non degno dell’istituzione in cui è avvenuto e non degno di una città che prova a stento a reagire al clima di violenza che si respira”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana intervenendo sull’episodio avvenuto durante i lavori del consiglio comunale di Palermo. “Ci auguriamo che non si ripetano mai più fatti del genere che danno una immagine della classe politica non adeguata. Le divergenze e le tensioni possono essere accettabili e in qualche caso aiutano i percorsi ma devono essere espresse in modo adeguato e rispettoso dei ruoli. Qui si è andati ben oltre! Evidentemente serve riscoprire una cultura politica e delle istituzioni che forse negli ultimi anni si è 'annacquata' a scapito a volte della qualità. Siamo certi che questo clima natalizio riporterà la situazione verso quella normalità sperata e attesa. Abbiamo bisogno di coesione e sinergia".