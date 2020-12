Politiche sociali: 2,5 milioni dall'assessorato Famiglia per finanziare progetti dei Gal

In arrivo 2,5 milioni di euro per i Gal, i gruppi di azione locale composti dai comuni, per finanziare interventi su edifici pubblici adibiti o da adibire a strutture per anziani o per persone con limitazione nell'autonomia quali centri diurni e per ospitalità residenziale temporanea, strutture per il “dopo di noi”, laboratori protetti, case di riposo, comunità alloggio e case albergo. A darne notizia l'assessore regionale alla Famiglia, Antonio Scavone.

“Abbiamo pubblicato sul sito istituzionale del nostro assessorato- afferma l'assessore- i progetti ammessi a contributo che riguardano in particolare 8 Gal isolani , a cui andranno fino a 280 mila euro ciascuno. Gli investimenti sono finalizzati ad aumentare la disponibilità di strutture/posti per persone anziane e per persone con limitazioni nell'autonomia ed a migliorare la qualità dei servizi”.

Tra gli interventi finanziati la realizzazione di una casa di accoglienza , svago e riposo a Valledolmo; i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della casa per anziani di via Circonvallazione a Resuttano, la ristrutturazione della casa albergo” Stefano Fontana” a Buseto Palizzolo, i lavori per il riadattamento dei locali della villa comunale di Mascalucia per l'insediamento di un centro di incontro per anziani, la ristrutturazione a tutela dell'agibilità del centro diurno per anziani di Tremestieri Etneo, i lavori di manutenzione dell'immobile sito in cortile Impastato a Cinisi per essere adibito a centro diurno polifunzionale ludico-ricreativo per anziani e disabili, la riqualificazione dell'edificio ex collegio Maria Addolorata di Troina per la realizzazione del progetto di cohousing “ Abitare insieme”, i lavori di adeguamento del centro diurno per anziani “Padre Giuseppe Di Stefano” di Santa Elisabetta e “ la Nostra isola felice” di Bisaquino, i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile pubblico di via Lucio Pulvirenti ad Aci Sant'Antonio per essere riutilizzato come centro diurno per anziani e infine la realizzazione di un centro diurno per anziani a Scicli da mettere al servizio del comprensorio di Scicli, Modica, Ragusa, Ispica e Santa Croce Camerina.

“Si tratta di interventi- continua l'esponente del governo Musumeci- che presentavano tutti soluzioni progettuali a garanzia della sostenibilità ambientale e adottavano le migliori soluzioni in quanto ad accessibilità ed adeguatezza degli spazi da destinare all'utenza”.