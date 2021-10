Regione, Musumeci riceve il presidente dell'Agenzia delle entrate

Da venerdì scorso, come previsto dal decreto Sostegni-bis, a seguito dello scioglimento di Riscossione Sicilia Spa la gestione dell'attività è passata infatti all’Ader. Proprio in concomitanza col passaggio di funzioni, Ruffini è stato a Palermo per una serie di appuntamenti istituzionali e ha incontrato il governatore

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo Orleans il presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini. Da venerdì scorso, come previsto dal decreto Sostegni-bis, dopo una lunga e difficile trattativa tra Palermo e Roma, a seguito dello scioglimento di Riscossione Sicilia Spa (società di esazione della Regione) la gestione dell'attività è passata infatti all’Ader. Proprio in concomitanza col passaggio di funzioni, Ruffini è stato a Palermo per una serie di appuntamenti istituzionali e nella Direzione regionale, appena costituita.



"Ho molto gradito la visita del direttore Ruffini - sottolinea Musumeci - con il quale abbiamo condiviso senza riserve questo non facile percorso di cambiamento, indicato dal legislatore regionale e nazionale e portato a compimento dal nostro governo, con il supporto dell'assessorato all'Economia. Ora che i lavoratori dipendenti sono stati messi al sicuro, sono certo che sapranno dimostrare impegno e motivazione".



All’incontro era presente anche l’assessore all’Economia, Gaetano Armao.