Risarcimenti ai privati per i danni degli incendi, Musumeci: "Riesamineremo lo stato d'emergenza della Sicilia"

Si riapre la partita per il risarcimento dei danni subiti dai privati dagli incendi avvenuti a Palermo e in Sicilia nella scorsa estate. "Il dipartimento nazionale della Protezione civile procederà al riesame della istanza di dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, dopo che la Regione avrà trasmesso a Roma la documentazione necessaria". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al termine dell'incontro tenutosi stamane a Roma presso il ministero tra il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e quello siciliano Salvo Cocina, voluto dallo stesso ministro dopo la valutazione negativa del dipartimento nazionale comunicata il 4 gennaio. Presenti all'incontro anche il capo gabinetto del ministro, Riccardo Rigillo, ed il direttore del servizio del dipartimento nazionale Natale Mazzei.

"Il capo del dipartimento regionale - ha aggiunto Musumeci - ha comunicato di avere sollecitato i sindaci dei Comuni coinvolti a produrre i supporti documentali entro il 19 gennaio. Sono soddisfatto dell'intesa raggiunta, adesso ognuno dovrà rispettare i tempi". Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha espresso apprezzamento per l'esito dell'incontro. "La Regione - ha dichiarafo Schifani - continuerà ad assicurare la massima collaborazione istituzionale su tutti quei temi che riguardano i diritti dei cittadini a ottenere il ristoro per i danni patiti a seguito di eventi straordinari ed eccezionali".

Il vertice era stato convocato da Musumeci dopo la dura reazione da parte del presidente Schifani al "no" del dipartimento nazionale di Protezione civile. "È vero che molti comuni, anche quelli più grandi - aveva spiegato il capo della Protezione civile regionale Cocina in seguito al diniego di Roma - non hanno formalizzato le centinaia di evacuazioni fatte e non hanno prodotto documentazione a supporto della grave situazione prodotta dagli incendi. Ma i danni e il grave disagio sono indubbi e testimoniati dalle tragiche notizie e dalle immagini di fiamme altissime alimentate dal forte vento; terreni, case e capannoni, monumenti e aree archeologiche incendiate e automezzi distrutti".

Sui danni provocati dagli incendi a Palermo, ieri si è anche svolta una riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla a Palazzo Palagonia. Al vertice, oltre al primo cittadino, hanno partecipato l’assessore comunale alle Politiche sociali Rosi Pennino, il segretario generale Raimondo Liotta e gli uffici del Patrimonio, delle Politiche sociali e della Protezione civile. "In via Erice, a Borgo Nuovo - ha detto Lagalla al termine della riunione - sono in fase di conclusione le verifiche del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo, con cui l’amministrazione ha stipulato una convenzione. Il Comune si farà carico delle spese di ristrutturazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, mentre sarà nuovamente inviata la certificazione dei danni stimati dai privati, unitamente alla documentazione richiesta dal Dipartimento di Protezione civile regionale nella nota dell’8 gennaio, nell’ambito della dichiarazione dello stato di emergenza e ai fini della prevista contribuzione da parte del Governo nazionale e delle eventuali misure che la Regione Siciliana vorrà adottare. Nel frattempo, continua l’attività di ospitalità, seguita dall’assessorato alle Politiche sociali, delle famiglie rimaste fuori dalle proprie case".