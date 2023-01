Riparte la scuola di formazione politica Paideia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparte Paideia, la scuola di formazione politica, nata dall'esigenza e del desiderio di formare ed informare una generazione di giovani di oggi che sarà la classe dirigente di domani. "La scuola avrà momenti di confronto e dibattiti con alti esponenti della politica italiana, per toccare con mano e da vicino affascinanti tematiche di politica ed attualità - dichiara il coordinatore di Palermo della Dc, Giorgio Cipolla -. E' per me un privilegio poter affiancare, da amico ancor prima che da commissario palermitano del partito, Francesco Fucà, ideatore e promotore di questa nobile e splendida iniziativa". Le iscrizioni sono aperte e rivolte a giovani fino ai 35 anni. Le lezioni si svolgeranno a Palermo.