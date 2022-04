Rinnovo Rsu funzioni centrali, Uil pubblica amministrazione prima a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Soddisfazione per gli esiti del rinnovo delle Rsu viene espressa dal segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia Alfonso Farruggia che commenta i dati, a partire da quelli relativi al territorio palermitano. Complessivamente, la sigla sindacale ha conquistato 50 seggi e 823 voti su 4.085 validi. "I risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie premiano la UILPA - sottolinea l'esponente sindacale - e i lunghi anni di impegno maturato seppure in condizioni talvolta avverse : anche durante il periodo più buio dell'emergenza sanitaria, non abbiamo mai abbandonato i lavoratori, rimanendo al loro fianco e tutelando il diritto primario alla salute".

"Una vicinanza - aggiunge - che i dipendenti delle Funzioni Centrali hanno apprezzato e che oggi si traduce nella pienezza del risultato elettorale: la UILPA è arrivata prima in uffici nevralgici del pubblico impiego, con numeri che ci spronano a proseguire nel percorso già avviato e consolidato nel tempo". Nello specifico, Alfonso Farruggia si riferisce alla Prefettura e alla Questura, alla Capitaneria di Porto, all'Ufficio scolastico provinciale e regionale e alla Corte dei Conti. Grandi consensi anche in seno alle Agenzie fiscali: oltre ai Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, sia alla Direzione provinciale che regionale. "In tutti i luoghi di lavoro in cui la UILPA ha presentato le proprie liste - chiarisce il segretario generale - ha conquistato il primo posto e ciò ci lusinga oltre a caricarci di responsabilità". "Esprimo la mia più profonda gratitudine - conclude - ai lavoratori che hanno scelto la UILPA, e li invito a sentirsi, oggi più che mai, parte di un progetto di rinascita e rilancio del ruolo del dipendente pubblico".