Rinascente, Foti (Attiva Sicilia): "Importante avere salvato posti di lavoro"

Soddisfazione del gruppo di Attiva Sicilia per la soluzione della vertenza della Rinascente. "Una vicenda - spiega Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e componente di Attiva Sicilia - che abbiamo seguito sin dall'inizio sia attraverso un'interrogazione per chiedere l'intervento del governo regionale, che attraverso interlocuzioni con i proprietari dell'immobile per cercare di trovare un compromesso che permettesse di mantenere l'attività commerciale. Ma soprattutto abbiamo portato la questione al governo nazionale, interessando il sottosegretario del ministero del Lavoro Stanislao Di Piazza che ringraziamo per l'interesse verso la vicenda e per il fondamentale intervento. Vertenza che non riguardava semplicemente il mantenimento di un'importante attività commerciale a Palermo ma anche i numerosi lavoratori che rischiavano di perdere il posto".