VIDEO | Lagalla sul rimpasto di Giunta: "Rimosse asperità coi partiti, ci rivedremo per tagliando di metà consiliatura"

Tra oggi e domani il sindaco, ai Rotoli per la commemorazione dei defunti, incontrerà gli altri partiti di maggioranza per notificare l'accordo raggiunto con Fdi che prevede la sostituzione di Mineo con Alongi, più una serie di compensazioni per i meloniani. "Ci saranno piccole modifiche di deleghe. L'uscente avrà tempo per chiudere dossier su settima vasca e ricapitalizzazione Rap"