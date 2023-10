Rimpasto di Giunta, il sindaco annuncia "soluzioni in tempi brevi" e Fratelli d'Italia gli conferma la fiducia

Il sindaco annuncia "soluzioni in tempi brevi" per il rimpasto di Giunta. La dichiarazione di Roberto Lagalla arriva dopo l'incontro di stamattina con Fratelli d'Italia. I meloniani hanno confermato "leale collaborazione al primo cittadino e piena fiducia nei propri assessori, evidenziandone il significativo contributo dato all’amministrazione della città in questo primo anno dopo le elezioni comunali che hanno visto Fratelli d’Italia diventare il primo partito d’Italia".

"Il sindaco - dichiarano il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Giampiero Cannella, il capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Milazzo e il coordinatore provinciale Raoul Russo -, avvertendo la responsabilità di chi guida una coalizione, ha chiesto un ulteriore momento di riflessione per addivenire ad una soluzione condivisa dopo le fibrillazioni politiche in maggioranza che hanno caratterizzato queste ultime settimane".

Dopo il passaggio di Andrea Mineo a Fratelli d’Italia, Forza Italia ha chiesto al sindaco di riavere il terzo assessorato facendo entrare in Giunta Piero Alongi, fedelissimo del governatore Renato Schifani. Fdi, che vorrebbe salvaguardare il posto di Mineo, nelle prossime ore si confronterà internamente e poi s'incontrerà nuovamente con il sindaco "per addivenire ad una sintesi rispettosa degli equilibri e delle posizioni della maggioranza".

La sintesi si dovrebbe trovare con una compensazione per i meloniani: in ballo tra le varie ipotesi ci sarebbe un posto nel Cda della fondazione Sant'Elia e il ruolo di capo di gabinetto alla Città metropolitana. In questo modo Fdi rinuncerebbe alle pretese sul quarto assessore in Giunta, sbloccando lo stallo che si è venuto a creare dopo il passaggio di Mineo da Forza Italia ai meloniani.