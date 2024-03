Terrasini, il sindaco Maniaci nomina tre nuovi assessori nella Giunta comunale

Nuova Giunta comunale a Terrasini. Dopo le dimissioni rassegnate dagli assessori Vincenzo Cusumano, Onorato Ventimiglia e Giuseppina Mistretta, il sindaco Giosuè Maniaci ha nominato tre nuovi assessori. Si tratta di Eva Deak, Fabio Viviano e Rosaria Li Cavoli, gli ultimi due attualmente sono anche consiglieri comunali.

Con la nomina dei neo assessori viene così ricomposta la Giunta, che vede confermati gli assessori Salvatore Brunetti (Lavori Pubblici, Urbanistica, Attività Produttive, Protezione Civile, Politiche Comunitarie, Digitalizzazione, Innovazione ed Efficienza Energetica) e Nunzio Maniaci (Pubblica istruzione, Politiche Sociali e Salute Pubblica, Beni Culturali, Museo e Biblioteca). A Eva Deak vanno le deleghe all'Ambiente, alla Gestione dei rifiuti e Bonifica, ai rapporti con la Srr Palermo Area Metropilitana, al Randagismo, ai rapporti con Enti e Riserve Naturali. Fabio Viviano, nominato vicesindaco, si occuperà di Bilancio, Tributi, Patrimonio Comunale, Pesca, Porto e Tutela del Mare, Personale e rapporti con il Consiglio Comunale. A Rosaria Li Cavoli sono state assegnate le deleghe alla Polizia municipale, alla Viabilità, alle Politiche giovanili, alle Pari opportunità, ai Servizi cimiteriali, al Volontariato e all'Associazionismo.

Rimangono in capo al sindaco le deleghe a Turismo, Sport e Spettacolo, Verde Pubblico, Decoro e Arredo urbano e Manutenzione. "Con la nomina della nuova Giunta - dice il sindaco Giosuè Maniaci - continuiamo il lavoro svolto in questi anni e manteniamo l'impegno preso con le donne e gli uomini candidati che hanno contribuito alla vittoria elettorale del 2021. Mi preme ringraziare gli assessori uscenti Giuseppina Mistretta, Onorato Ventimiglia e Vincenzo Cusumano, che in questi anni hanno svolto un egregio lavoro in favore della nostra comunità. Tanti i risultati ottenuti, tante le battaglie iniziate e tante quelle che continueremo nel segno della continuità amministrativa. Auguro quindi un buon lavoro a nuovi assessori Fabio Viviano, Rosaria Li Cavoli ed Eva Deak".