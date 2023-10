Rimpasto al Comune, non c'è ancora la quadra e Lagalla minaccia l’azzeramento della Giunta

C'è l'ok dei partiti ad assecondare la richiesta di Forza Italia, che spinge per far entrare in Giunta Piero Alongi, ma è l'unico punto fermo emerso al termine dell'incontro di oggi pomeriggio fra il sindaco Roberto Lagalla e i rappresentanti delle forze politiche che compongono la sua coalizione. Sì, perché Fratelli d'Italia non molla - vuole quattro assessori - e anche la Dc reclama spazio. Motivo per cui il primo cittadino si è preso ancora qualche giorno per trovare la quadra. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo, però, Lagalla sarebbe pronto ad azzerare la Giunta e sostituire gli assessori indicati dai partiti con dei tecnici.

Decisivi saranno "gli incontri bilaterali con le forze politiche interessate". Così dice il sindaco in una nota, sottolineando che il vertice di oggi si è caratterizzato "per il clima di confermata collaborazione fra i partiti". A dire il vero però le posizioni restano distanti e toni sarebbero poi stati così distesi, dopo che il sindaco ha minacciato l'azzeramento della Giunta.

"Ogni delegazione - sottolinea però Lagalla, l'unico a rilasciare dichiarazioni alla fine del vertice - ha riconosciuto l'istanza di Forza Italia di vedere ripristinata l'originaria consistenza numerica dei suoi assessori". L'addio a Forza Italia di Andrea Mineo, passato a Fdi assieme al fedelissimo Natale Puma, ha mutato gli equilibri in Giunta. Forza Italia ha accettato di mantenere al suo posto Rosi Pennino, voluta fortemente da Lagalla, ma a condizione di far entrare al più presto Alongi, vicinissimo al governatore Renato Schifani.

Una richiesta formalizzata già a fine settembre, ma che ancora non si è concretizzata, tanto che gli azzurri hanno minacciato nei giorni scorsi estreme conseguenze, ovvero "il ritiro della delegazione e l’appoggio esterno sui singoli provvedimenti". A fare da "tappo" è Fratelli d’Italia che al momento conta su quattro assessori - uno in più del previsto - e non ha intenzione di cedere una poltrona, I meloniani, anche se Carolina Varchi ha da tempo annunciato che lascerà la Giunta, vogliono blindare Mineo e spingere il sindaco a far uscire Antonella Tirrito. Eventualità questa che indebolirebbe Lagalla, che ha già perso due consiglieri (Alotta e Rappa), e per questo osteggiata dai lagalliani.

La quadra ancora non si è trovata e il sindaco in questi giorni dovrà trattare singolarmente con i partiti, Dc inclusa, che vorrebbe riequilibrare l'assetto della Giunta dopo aver incrementato il numero dei consiglieri (da 3 a 5).