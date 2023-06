Scontro Italia Viva-Forza Italia sul rimpasto di Giunta al Comune, Caruso replica a Faraone: "Parole scomposte"

Sul rimpasto di Giunta al Comune è scontro fra Italia Viva e Forza Italia. Ieri il senatore Davide Faraone, leader dei renziani nell'Isola, si era detto contrario ad avvicendamenti nella Giunta del sindaco Lagalla: un secco "no" a "rimpasti e rimpastini, definiti roba da vecchia politica".

Oggi è arrivata la dura risposta di Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia: "Al di là di ogni commento sul classico pulpito da cui viene la predica, ricordando i ben 49 assessori del governo Crocetta di cui Faraone era sponsor, non possiamo che ribadire il diritto-dovere di ciascun partito di dare giusta rappresentanza alla propria base nonché alle istanze dei propri gruppi consiliari, ovviamente in un quadro che non intacca in alcun modo, ma anzi vuole ulteriormente rafforzare l'impegno dell'amministrazione per la soluzione dei problemi dei cittadini".

Forza Italia, con il governatore Renato Schifani in prima linea, sta premendo per sostituire gli assessori indicati dall'ex coordinatore regionale Gianfranco Miccichè - Rosi Pennino e Andrea Mineo (che potrebbe passare alla Lega) - con due suoi fedelissimi: ovvero Pietro Alongi e Stefania Munafò. Il sindaco Lagalla, come ribadito anche nell'intervista a PalermoToday, ha chiarito di "non avere premura" e che comunque "di sicuro, non se ne parla prima della definizione dei bilanci e del piano di riequilibrio".

Faraone ha aggiunto che "il sindaco toglie un assessore se non funziona, non per appartenenza politica", prima di prendere le difese di Miccichè, vittima a suo dire di "bullismo esasperato".

"Parole scomposte", secondo il coordinatore di Forza Italia Caruso, "che sono soltanto il segno del nervosismo che regna nel cosiddetto Terzo polo dopo numerose e ripetute esperienze fallimentari sul piano elettorale. Queste esperienze non hanno fatto altro che confermare come fino ad oggi questa esperienza altro non sia stato se non un continuo cercare strumenti per superare i diversi sbarramenti elettorali, senza alcuna prospettiva né un chiaro indirizzo politico, ancora meno di indirizzo moderato e liberale". Così Caruso, che infine ha definito "l'annuncio del flirt" fra Italia Viva e Sud chiama Nord di Cateno De Luca "un altro possibile accordo-autobus in vista della disperata ricerca dei numeri per superare lo sbarramento alle Europee".