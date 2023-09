Tra cambi di casacca e passaggi da un'ala all'altra dello stesso partito proseguono le grandi manovre per il rimpasto in Giunta. Sono diversi gli assessori che rischiano di dire addio a Palazzo delle Aquile nell'avvicendamento ormai all'orizzonte. Intanto Rosi Pennino, indicata inizialmente in quota Gianfranco Miccichè, ufficializza l'adesione al nuovo corso di Forza Italia targato Renato Schifani e, in questo modo praticamente, conserva il posto. "Sto ancora incontrando i partiti così come avevo detto all’indomani dell’approvazione del bilancio consuntivo. Li sto incontrando singolarmente e nei prossimi giorni capirò come procedere alle eventuali sostituzioni di Giunta”, ha detto il sindaco Roberto Lagalla stamattina a margine della conferenza stampa della manifestazione "La Domenica Favorita".

"Mi sento onorata e felice della scelta e della fiducia confermatami da Forza Italia. Una fiducia che mi permetterà di proseguire il lavoro appassionante e che amo, alla guida delle Attività sociali della città. Il mio grazie, in primis, va all’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a cui mi lega profonda amicizia e collaborazione costante lungo i percorsi politici e di condivisione, sui temi, che guardano ai bisogni di chi è fragile. Ringrazio il presidente Renato Schifani, Il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, i consiglieri comunali e di circoscrizione, insieme al partito tutto di Forza Italia nelle sue funzioni provinciali e cittadine", si legge in una nota di Pennino.

Forza Italia che spinge per una maggior rappresentatività nell'esecutivo di Palazzo delle Aquile ha indicato i suoi nomi: oltre a Pennino, Aristide Tamajo, già assessore all'Istruzione, la nuova entrata Piero Alongi al posto di Andrea Mineo, assessore alle Politiche ambientali. Quest'ultimo, fedelissimo di Miccichè, ha lasciato Forza Italia, aderendo a Fratelli d'Italia.

Mineo potrebbe in teoria salvarsi grazie al fatto che la meloniana Carolina Varchi non sarà più vicesindaco per dedicarsi a tempo pieno all'attività di parlamentare nazionale. Fdi però non si accontenta e oltre alla conferma di Mineo, di Giampiero Cannella (che dovrebbe andare proprio a occupare il ruolo lasciato da Varchi) e di Dario Falzone ha chiesto di trovare spazio a Toti Longo.

In tutto ciò il sindaco Roberto Lagalla deve tenere conto anche degli altri partiti. Nella Lega, in programma c'è la staffetta fra Alessandro Anello e Sabrina Figuccia, attuale assessore allo Sport che però non intende mollare il posto La Dc, invece, forte dei due consiglieri in più che ha aggregato (Salvatore Di Maggio e Giovanna Rappa, con quest'ultima che ha abbandonato il gruppo del primo cittadino "Lavoriamo per Palermo"), vuole aggiungere un altro scranno in Giunta a quello dell'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. Tra i nomi che si fanno c'è quello dell'ex consigliere Sandro Oliveri. Insomma il primo cittadino si ritrova con un puzzle da ricomporre e non è escluso che non metta mano alla casella occupata da Antonella Tirrito, assessore all'Innovazione digitale, vicina a Toto Cordaro.