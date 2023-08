Borgate marinare, Piampiano (Fi): "Disagi anche questa estate, serve un piano d'interventi per la costa nord"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Voglio sottolineare la necessità di istituire un tavolo tecnico permanente per affrontare le criticità presenti nelle borgate marinare della settima Circoscrizione e in generale un piano di interventi per il rilancio della costa nord. Il bilancio dell'estate che sta per concludersi, nonostante i grandi sforzi dell'amministrazione comunale, non puoi ritenerci soddisfatti. La carenza cronica di personale della polizia municipale e le insufficienti infrastrutture viarie hanno vanificato alcuni provvedimenti dell'amministrazione comunale creando anche quest'anno numerosi disagi ai cittadini. Ritengo si debba da subito lavorare al prossimo piano annuale delle opere pubbliche, prevedendo lungo la costa nord una serie di interventi quali parcheggi, completamenti e prolungamenti di assi viari, nonché interventi di riqualificazione a ridosso delle spiagge libere, per dotare questa importante parte del nostro territorio di quelle infrastrutture attese da decenni e fondamentali per la vivibilità e corretta fruizione della costa.

Lo ha dichiarato il Consigliere Leopoldo Piampiano di Forza Italia nell'ambito dell'audizione in commissione urbanistica sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Palermo che ha visto la presenza degli assessori Carta, Orlando e Tamajo.