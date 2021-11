Riforma Irsap ex Asi, Lentini: "Concedere il 10% degli spazi ad attività commerciali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Le aree industriali non possono rimanere essere destinate all’abbandono e al deserto, sappiamo quante industrie abbiamo in Sicilia, pochissime, che operano all’interno di quegli spazi e sappiamo che la maggior parte di essi ormai è stata trasformata in magazzini e piattaforme di smistamento. Dobbiamo avere la capacità di ripensare le ex aree industriali, che non posso essere cimiteri. Serve una riforma in chiave moderna rispetto alle esigenze delle aziende medio alte”. Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari autonomisti, considerato che domani in Aula si proseguirà la discussione sul disegno di legge di riforma dell’Irsap, ex Asi.

“Ho presentato un emendamento – aggiunge Lentini - per far sì che all’interno delle aree industriali si possa destinare definitivamente il 10% degli spazi ad attività commerciali, come peraltro previsto dalla L.R. 29 del 1995, possibilità consentita peraltro fino a novembre del 2019, in attesa di una riforma complessiva dell’ex Asi. L’ufficio legislativo e legale della Regione – spiega Lentini – nell’esprimere un parere relativo ai soli oneri di pagamento per le categoria industria, artigianato e commercio era anche entrato nel merito osservando che il 10% degli spazi non poteva essere destinato ad attività commerciali”. Ed anche alla luce della “confusione sovrana che regna su questa vicenda, nel frattempo – sostiene Lentini - sono state autorizzate decine di istanze che riguardavano attività commerciali, mentre dopo il parere dato dall’ufficio legislativo e legale ne restano ferme una trentina in tutta la Sicilia, per cui onde evitare contenziosi a chi anni fa ha presentato una regolare richiesta ritengo ingiusto l’atteggiamento dell’assessorato e dell’Irsap. Per rendere giustizia ritengo che si debba dare il via libera rilasciando la concessione a chi l’ha richiesta”, conclude Lentini.