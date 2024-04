“Riforma dell’ordinamento sportivo”, sabato prossimo all’Ars secondo convegno informativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Verterà ancora una volta sulla “Riforma dell’ordinamento sportivo 2024” il convegno informativo in programma sabato prossimo a Palermo nella Sala Rossa Pio La Torre all’interno del Palazzo Reale, secondo appuntamento sul tema dopo quello svoltosi lo scorso mese di dicembre sempre nei locali dell’Assemblea Regionale Siciliana. A questo secondo incontro, organizzato dal Centro regionale sportivo Libertas Sicilia e che, alla luce della legge di riforma D.Lgs 36/2023 e dei successivi correttivi, ha per sottotitolo “Il lavoro nello sport e gli adempimenti statutari e fiscali degli enti sportivi”, interverranno: Vincenzo Figuccia (deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana), Fabio Caiazzo (componente consiglio di amministrazione “Sport e salute”), Sabrina Figuccia, (consigliere Comune di Palermo), Nicolò La Barbera (presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo), Loredana Lesto (presidente associazione nazionale commercialisti di Palermo), Pietro Esposito (consigliere nazionale Libertas), Victor Di Maria (gius-commercialista e revisore legale dei conti) e Luca Concilio (consulente legale per le associazioni). Introdurrà e modererà i lavori del convegno Giuseppe Mangano (presidente Centro regionale sportivo Libertas Sicilia e consulente allo Sport e all’attività sportiva dell’ARS). L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo. Alle ore 8,30 l’accreditamento degli intervenuti mentre i lavori inizieranno un’ora dopo. (Nella foto, da sinistra, Vincenzo Figuccia con Giuseppe Mangano)