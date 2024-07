Rifondazione Comunista: "Schifani vuole la svendita degli aeroporti, siamo alle solite"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Schifani ha promesso in campagna elettorale qualcosa che non gli appartiene a qualcuno a cui lui appartiene? L'accanimento del presidente Schifano in favore della privatizzazione degli aeroporti di Catania e Palermo è inverosimile. Le due strutture in cui già coabitano pubblico privato fruttano utili per milioni di euro. Otto milioni e mezzo per Gesap Palermo e nove milioni e seicento mila per Sac Catania. Utili che rappresentano una buona occasione per riflettere ad un sistema compensativo verso il nuovo corso dell'aeroporto Birgi di Trapani oggi al 99% di proprietà della Regione Siciliana, in sofferenza anche per la guerra russo ucraina come da relazione del consiglio dei revisori. Gli ingenti utili sono anche entrate per gli enti locali che possono attenuare i tributi locali nell'offerta di migliori servizi ai cittadini. Gli stessi utili potrebbero partecipare a politiche in favore della continuità territoriale ovvero abbattimento di tariffe per giovani, studenti, pendolari lavoratori e bassi redditi permanentemente e non unatantum visto che ormai le ferrovie non assolvono alle funzioni sociale di un tempo. Gli enormi utili potrebbero anche finanziare la ricerca per rendere il comparto meno impattante sull'ambiente e quindi borse di studio per i nostri atenei.

Ramon La Torre - Segretario cittadino Rifondazione Comunista Palermo