Rifondazione comunista, Frank Ferlisi è il nuovo segretario federale di Palermo

Il comitato politico della federazione di Palermo di Rifondazione comunista ha preso atto delle dimissioni del segretario Vincenzo Fumetta e, dopo un ampio confronto, è stato eletto come nuovo segretario federale Frank Ferlisi.

"A Vincenzo Fumetta vanno i ringraziamenti di tutti gli iscritti e delle iscritte per il pregevole lavoro svolto in questi ultimi dieci anni e nel corso degli interventi, è stato parimenti espresso apprezzamento per gli istituzionali uscenti a seguito della tornata elettorale, Barbara Evola e Giusto Catania", si legge in una nota

Il comitato politico federale ha deliberato anche l'elezione di Antonio Marotta quale presidente del Comitato politico federale e di Ramon La Torre alla carica di segretario cittadino.