Amg, Rifondazione Comunista: "No a svendita Amg, rimuovere l'assessore Orlando"

"La giunta Lagalla ha pianificato la svendita dell'Azienda municipalizzata delgGas che si occupa anche di illuminazione pubblica. I partiti che fanno parte della maggioranza consiliare come Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia ne sono complici - dichiara Ramon La Torre segretario cittadino Rifondazione Comunista - poiché hanno demandato alla giunta la stesura di un contratto di servizio capestro che metterà in difficoltà l'azienda ma al contempo nello stesso contratto si rimanda sempre alla giunta la possibilità di cedere servizi ai privati se necessario".

"Un'imboscata. A farla ancora più sporca, l'intervento in aula dell'assessore condannato per tentata concussione Totò Orlando, di cui Rifondazione Comunista chiese le dimissioni, che a detta di consiglieri della stessa maggioranza avrebbe palesemente detto che qualunque fosse stato il parere dei dirigenti sulla delibera da votare, poco importava, poiché sarebbe comunque stato lui a orientare il voto dei consiglieri a suo piacimento. Chiederemo ai cittadini di farsi parte attiva in questo processo – prosegue Ramon La Torre - perché le aziende di proprietà comunale appartengono alla città e non a chi la amministra. Avanzeremo la proposta di una direttiva generale in consiglio comunale, organo titolare delle garanzie dei cittadini, che impegni la giunta Lagalla al ritiro degli articoli capestro che inchiodano e l'Amg e derubano i cittadini di una loro proprietà. Rinnoviamo la richiesta al sindaco Lagalla di rimuovere l'assessore Totò Orlando".