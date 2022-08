La Torre (Prc) attacca Lagalla: "Porta avanti la vecchia cara politica del potere per il potere"

"La linea tramviaria a metà, la differenziata che mischia rifiuti che non dovrebbe essere mischiata, l'idea che i quartieri periferici siano incapaci di affrontare cambiamenti e modernizzazione e quindi nessun aumento della differenziata stessa, la nomina della dirigenza delle partecipate condizionata ai risultati delle elezioni nazionali e regionali, insomma, la vecchia cara politica della sopravvivenza del potere per il potere", a metterlo in evidenza è Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione Comunista.

"Le ultime dichiarazioni del sindaco Roberto Lagalla - dichiara La Torre - ci preoccupano, proprio perché in esse si intravede la mancanza di coraggio nel far intraprendere a questa nostra contraddittoria città i cambiamenti necessari, assecondando invece comportamenti retrogradi e condannando l'ennesima generazione a vivere in contesti poco edificanti. Delle grandi risorse annunciate - continua – nulla pare sarà impiegato nella formazione di una coscienza nuova, nella comprensione dei processi legati al ciclo dei rifiuti e nel benessere derivante da una loro corretta gestione, oltre che alla partecipazione a questi processi interessando i ragazzi fin dalla scuola primaria".