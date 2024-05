La denuncia di Salvo D'Asta (settima circoscrizione): "Mini discarica in viale Resurrezione, uno scempio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cumuli di spazzatura in strada in viale Resurrezione. Lo segnala il consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta (Forza Italia). "Sono sconvolto da questo scempio - dice D'Asta - e mi chiedo com'è mai possibile che i palermitani arrivino a tutto ciò?. Lunedì mattina mi relazionerò con il presidente Giuseppe Fiore e cercheremo di trovare una soluzione a questo problema che negli anni è andato sempre a peggiorare. Non solo c'è un problema igienico-sanitario e di decoro urbano, ma soprattutto non si mette nelle condizioni la gente di lavorare in serenità. Visto che accanto a questa mini discarica c'è un'attività commerciale (Malaluna). Se non ci prendiamo cura noi stessi della città - conclude il consigliere di Forza Italia - non avremo mai modo di migliorarci".