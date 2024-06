La spiaggia di Vergine Maria invasa dai rifiuti, D'Asta: "Incivili da condannare, ma anche chi non pulisce..."

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Spiaggia invasa dai rifiuti a Vergine Maria. Responsabilità di chi sporca e di chi non pulisce secondo Salvo D'Asta, consigliere della settima circoscrizione. "Questa è la situazione a Vergine Maria - tuona D'Asta - e non è possibile che l'amministrazione non riesca a risolvere questo problema, ci si passa la palla e nessuno prende iniziativa. Così i cittadini si allontanano sempre di più dalla politica. Sinceramente non capisco neanche come i frequentatori della spiaggia riescano ad avere certi comportamenti facendo diventare una delle spiagge più belle di Palermo una discarica abusiva, dovrebbero vergognarsi di tutto ciò".

A farne le spese anche i turisti. "Non c'è rispetto - aggiunge D'Asta - nemmeno dei tanti turisti (sono nati tanti b&b nella borgata) che raggiungono la nostra bella spiaggia e vorrebbero solamente prendere un po' di sole e fare un bel bagno. Secondo me ci si è fatta un'idea sbagliata di "spiaggia libera", dove per libera non significa che si può fare tutto ciò che si vuole. Ho fatto diverse segnalazioni ma - conclude - ancora nessuno interviene".