Rifiuti, il sindaco di Montemaggiore Antonino Mesi entra nel Cda della Srr Palermo Provincia Est

Il sindaco di Montemaggiore Belsito Antonino Mesi entra nel Cda della Srr Palermo Provincia Est. Mesi è stato eletto all'unanimità lunedì dall'assemblea dei soci dei 38 Comuni che fanno parte della Srr.

Il Consiglio d'amministrazione è pertanto composto dall'avvocato Daniela Fiandaca (presidente), vicesindaco di Castellana Sicula, dal geometra Antonino Mesi, sindaco di Montemaggiore Belsito e da Fortunato Basile, sindaco di Baucina.

"Ringrazio l'assemblea dei soci - dichiara Mesi - per avere espresso piena fiducia nella mia persona, indicandomi quale componente del Consiglio d'amministrazione. E' una cosa che mi fa onore sia personalmente che a nome della comunità di Montemaggiore. Sono certo che saremo pronti a portare avanti le esigenze di tutti i soci. Ho sempre creduto nelle iniziative portate avanti dalla Srr ed in particolare in quella relativa alla realizzazione dell’impianto per il trattamento rifiuti a Castellana Sicula. Questo percorso, tracciato con lungimiranza e tenacia dal precedente Cda verrà completato grazie alla sinergia tra i 38 Comuni soci e noi, come componenti del Cda, ne saremo la espressione attuativa. Solo così, finalmente, il nostro territorio sarà dotato di un impianto moderno e all'avanguardia nel trattamento dei rifiuti, capace di assolvere alle esigenze dei 38 comuni soci".

La presidente Fiandaca ed il consigliere Basile, nell'augurare "buon lavoro al neo consigliere Mesi", si dicono "pronti ad affrontare le sfide del prossimo futuro e di conseguire tutti gli obiettivi prefissati".