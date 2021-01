Rifiuti radioattivi, Giovani socialisti e Psi: "La Sicilia ha bisogno di investimenti non di scorie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Federazione dei Giovani Socialisti – FGS di Sicilia e i l Partito Socialista Italiano, "urlano tutto il loro sgomento per la notizia relativa alla creazione di quattro siti di stoccaggio di scorie radioattive sul territorio siciliano".

"I quattro siti individuati tra le province di Palermo, Trapani e Caltanissetta "hanno lasciato di stucco i sindaci dei comuni individuati che non sono stati neppure contattati, consultati o avvisati. I siti di stoccaggio andrebbero a intaccare anche il parco delle Madonie, con Petralia Sottana – sede dell’amministrazione del parco – individuata tra le aree, e comuni costieri, agricoli e turistici. Il tutto in un territorio gravemente carente di infrastrutture e trasporti che necessita di investimenti per il potenziamento economico e infrastrutturale. La FGS, unitamente al PSI - si legge in una nota - si schiera compatto contro il deposito di scorie nucleari sul territorio".

Il segretario regionale Nino Oddo afferma: “Gli amministratori locali, che già fanno miracoli per tenere in piedi l’economia di questi comuni, non possono essere ulteriormente gravati con questa responsabilità e col rischio che, a causa di questi siti di stoccaggio, i comuni ci rimettano il loro e perdano quote di produzione agroalimentare e di turismo”.

Aggiunge il segretario FGS di Palermo, Mattia Carramusa: “Non è assolutamente ammissibile che comuni tenuti in piedi con lo sputo e senza investimenti pubblici per quanto riguarda sviluppo economico, infrastrutture, trasporti, energia, sicurezza e telecomunicazioni siano destinatari di 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, di cui oltre 16.000 ad alta radioattività. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, agisca e tuteli almeno stavolta i siciliani. Non siamo né la polveriera né l’immondezzaio d’Italia”. La richiesta è che “La Regione faccia valere le ragioni del territorio e si opponga a questi siti di stoccaggio. Alla Sicilia non serve lo stoccaggio di scorie tossiche e radioattive sul territorio, ma il finanziamento di un nuovo piano economico ed infrastrutturale. Un piano che potenzi i collegamenti e realizzi finalmente il potenziamento del trasporto ferroviario fermo agli anni settanta, che rifaccia strade e ponti di collegamento tra i comuni. Serve un volano per l’economia sostenibile a livello ambientale e sociale e per l’occupazione giovanile, ancora oggi terribilmente indietro rispetto al resto del mezzogiorno e d’Italia. Serve un riammodernamento edilizio in una regione in cui gli edifici sono spesso fatiscenti e comunque risalenti alla metà del secolo scorso quando va bene. Questo è quello di cui ha bisogno la Sicilia, non certo di essere un sito di stoccaggio di rifiuti nucleari”, concludono Oddo e Carramusa.