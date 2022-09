Rifiuti, il gruppo Tutti per Camporeale: "Cosa fa il sindaco per contrastare le discariche abusive?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il gruppo consiliare di minoranza "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco" ha presentato un'interrogazione al sindaco affinché possa garantire il controllo del territorio sull'abbandono dei rifiuti.

"Oggi vogliamo portare alla luce un problema di estrema importanza che persiste da diversi anni, Purtroppo molto spesso ci sono dei rifiuti abbandonati nelle periferie del nostro paese, in alcuni casi dentro il centro abitato creando delle vere discariche a cielo aperto. L'ultima discarica è nata vicino a civili abitazioni nei pressi del centro nuovo in un'area che dovrebbe essere destinata al verde pubblico. Purtroppo spesso viene appiccato il fuoco e questo è un danno molto grave non solo per i residenti del quartiere ma per l'intera cittadinanza in quanto l'inalazione di fumi è fonte di tossicità mettendo a rischio la salute di tutti i cittadini".

I consiglieri comunali del gruppo "Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco" hanno chiesto al primo cittadino "quale provvedimento è stato preso per la bonifica dell'intera area; quali provvedimenti sono stati adottati per combattere il fenomeno sull'abbandono dei rifiuti" e se "ogni qualvolta che è stata incendiata una discarica abusiva, sono state fatte delle analisi per valutare il pericolo di inalazione di sostanze tossiche, nocive e irritanti".