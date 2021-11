Cavaliere (V circoscrizione): "Rifiuti ingombranti non rimossi in via Nina Siciliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consigliere della V Circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che dopo le numerose segnalazioni inviate dagli uffici della V Circoscrizione la Rap è intervenuta in via Nina Siciliana zona Zisa ma non ha rimosso del tutto i rifiuti ingombranti lasciandonumerosi rifiuti sul sito come si evincedalle foto allegate. Ho ricevuto diverse telefonate dai residenti della via interessata per comunicarmi che gli operatori della azienda non hanno rimosso del tutto i rifiuti che occupano il marciapiede che giornalmente genitori e bambini transitano per recarsi a scuola. Mi auguro che dopo l'ennesima segnalazione il problema si risolva del tutto almeno per ora.