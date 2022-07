Brancaccio invasa dai rifiuti, Lagalla bacchetta la Rap e l'amministratore unico Caruso se ne va

Girolamo Caruso ha rassegnato nelle mani del sindaco Roberto Lagalla il mandato da amministratore unico della Rap. La decisione è stata presa dopo un colloquio telefonico proprio con il primo cittadino, che avrebbe rimproverato a Caruso la situazione fuori controllo dei rifiuti nella zona di Brancaccio.

Durante uno dei suoi giri per la città, Lagalla si è imbattuto nelle montagne di immondizia e di ingombranti che invadono l'area industriale di Brancaccio e i rioni limitrofi come lo Sperone. Ed è andato su tutte le furie. Da qui la telefonata al numero uno di Rap con relative bacchettate, che sarebbe sfociata in una discussione dai toni accesi, terminata la quale Caruso ha scritto una lettera - ancora riservata - mettendo a disposizione di Lagalla l'incarico. Tecnicamente quindi Caruso non si è dimesso.

Con l'insediamento dell'amministrazione Lagalla, tutti i vertici delle partecipate sono in scadenza e per le nuove nomine si attende solamente l'approvazione dei bilanci. L'uscita di scena di Caruso, che verosimilmente sarebbe stato comunque sostituito al vertice di Rap, più che normale dialettica tra due istituzioni, rappresenta dunque il primo conflitto tra il neo sindaco e il presidente di una municipalizzata.