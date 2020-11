Emergenza Bellolampo, M5S: "Se ne occupi l’Ars con urgenza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“ll M5S all’Ars torna ad accendere i riflettori sullo stato di emergenza della discarica di Bellolampo e sulla consequenziale crisi della raccolta rifiuti a Palermo. Per questo la deputata Roberta Schillaci ha inviato al presidente della commissione Ambiente di Palazzo dei Normanni una richiesta di convocazione urgente sulla vicenda, allo scopo di mettere intorno ad un tavolo, tra gli altri, gli assessori regionali per l’Energia e per l’Ambiente rispettivamente Pierobon e Cordaro, il dirigente del dipartimento regionale rifiuti Foti, il sindaco di Palermo, Orlando, l’assessore comunale per l’Ambiente, Catania, l’amministratore unico della Rap, Norata, il direttore generale dell’Arpa, Vazzana e rappresentanti sindacali”.

E' quanto si lege in una nota del M5S. “La questione - dice Schillaci - sta già impattando notevolmente in maniera negativa sulla qualità della vita dei cittadini, non si può perdere altro tempo. L’unica certezza al momento sembra quella che Palermo e tanti altri Comuni passeranno il Natale tra i rifiuti. Se c’è una sola strada per evitarlo questa si deve assolutamente battere”. L’audizione mira anche a fare il punto sulla fase di realizzazione della settima vasca.