Caos rifiuti, Randazzo: "Vertici Rap riferiscano al Consiglio comunale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendo in data odierna di una conferenza stampa del presidente della Rap Giuseppe Norata in cui comunica che da domani potrebbe scattare l’emergenza rifiuti. Dichiarazioni riportate da alcuni organi di stampa cui chiedo maggiore chiarezza: non si comprende infatti se il problema è’ il tmb di Rap che non riesce a gestire tutti i rifiuti indiffernziati che produce Palermo o il problema è nei rifiuti lavorati dal tmb e la mancanza di una destinazione finale, o entrambi. Considerato la gravità della situazione e i rischi igienico sanitari che potrebbero scaturire per i cittadini palermitani e l’emergenza in corso a Bellolampo , il Movimento 5 Stelle chiederà alla prossima conferenza dei capigruppo di convocare urgentemente in aula il presidente Norata e il direttore generale della Rap". Lo dice il capogruppo pentastellato al Comune, Antonino Randazzo.