Da Palermo il grido per liberare Marwan Barghouti, Miceli: "Sia riconosciuta la Palestina come Stato"

"Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di oggi un ordine del giorno, presentato insieme al consigliere Alberto Mangano, con il quale prendendo atto delle dichiarazioni del Segretario generale dell'Onu, del 24 ottobre scorso, la nostra comunità rappresenta al Presidente della Repubblica la necessità che il nostro Paese proceda al riconoscimento dello Stato di Palestina, come già fatto, in questi anni, da altri 138 Stati, e sia promotore di un'iniziativa diplomatica finalizzata alla scarcerazione del nostro cittadino onorario Marwan Barghouti e di tutti gli ostaggi e prigionieri politici". Lo dichiara il consigliere comunale Francesco Miceli.

"La nostra città nel corso della sua storia ha svolto, e svolge, un ruolo di ponte - sottolinea ancora Miceli - tra l'Europa, l'Africa e il Medioriente "vivendo" il Mar Mediterraneo come un'opportunità di collegamento e di scambio tra popoli, e mai come un elemento di separatezza, di confine. Gli attuali scenari, aggiunge, ci impongono - se vogliamo essere protagonisti - un ruolo e una funzione sempre più strategica nei processi di pace, di solidarietà e di incontro tra culture e popoli. Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'intera comunità internazionale è - evidenzia - la condizione necessaria per attivare il percorso di coesistenza pacifica di due stati, di due popoli".

"E' in funzione di questa consapevolezza - continua il consigliere - che in questi anni la nostra città ha "stretto e praticato" gemellaggi con alcune città palestinesi (Betlemme e Khan Yunis) e già nel 2014 ha conferito la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti da decenni "prigioniero politico", ritenuto l'uomo del dialogo per la soluzione del conflitto e per il quale con l'ordine del giorno approvato oggi - ribadisce - si chiede l'immediata liberazione. Per rendere credibile il processo di Pace due Popoli, due Stati e l'avvio di una seria trattativa diplomatica, - conclude - è necessario, inoltre, che la Comunità internazionale imponga immediatamente il "cessate il fuoco".