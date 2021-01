Prorogato lo stop alla Ztl, Gelarda e Luparello (Lega): "Si sospendano pure le strisce blu"

Sospendere immediatamente anche le strisce blu. Ad avanzare la richiesta, dopo l'ennesimo stop alla Ztl, sono il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda insieme alla responsabile della Lega giovani Elisabetta Luparello. "La sospensione della Ztl a Palermo, fino alla fine del periodo in cui la Sicilia sarà in zona rossa, ci sembra il minimo da parte del sindaco Orlando e del suo assessore Giusto Catania - dichiarano Gelarda e Luparello. Una Ztl che ha scontentato tutti, dato che si è dimostrata inutile per l'ambiente e il traffico cittadino, come ha sentenziato anche il Tomtom index indicando Palermo come città più trafficata d'Italia. La Lega - continuano - chiede adesso che vengano sospese immediatamente anche le strisce blu, che invece hanno sempre funzionato, anche durante le feste di Natale e sono attive ancora oggi".

Così sarebbe stato fatto in altre città come Catania, Monza e Torino. "Sarebbe un segnale, oltre che di buon senso da parte del sindaco Orlando e dell'assessore Giusto Catania, anche di comprensione - concludono Gelarda e Luparello - verso quelle persone costrette a spostarsi per motivi di lavoro o di necessità".