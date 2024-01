Forestali cinquantunisti, Figuccia (Lega): "Possibilità di riassunzione per gli esclusi dalle graduatorie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"All’interno dell’ultima finanziaria abbiamo ritenuto opportuno e necessario dare la possibilità di riammissione a tutti quei soggetti che, per errore personale o per circostanza, si erano allontanati dal mondo della forestazione negli anni precedenti dopo aver svolto un contingente di 51 giornate. Per questi è prevista la possibilità di essere riammessi in modo da poter offrire un contributo all’interno delle attività dell’antincendio. La norma prevista in finanziaria segue la ratio, di dare una seconda opportunità a soggetti che sono usciti dal mondo del lavoro, e che hanno il desiderio di rimpegnarsi nel settore dell’antincendio, considerate le gravi criticità che si sono verificate in questi anni in Sicilia a causa degli incendi". Così in una nota il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia (Lega).