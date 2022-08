Il sindaco Lagalla risponde alle opposizioni: "Rispetteremo la road map, nessun pericolo dissesto"

Non si fa attendere la replica del sindaco Roberto Lagalla che risponde a PD, +Eu-AZ-Oso, Progetto Palermo e M5s che, in un documento, hanno denunciato "immobilismo" e ritardi nelle attività del Consiglio. "Il rischio concreto che ci si avvii verso il dissesto nella assoluta confusione e in una situazione di estrema incertezza" hanno detto.

Il primo cittadino rispedisce al mittente le recriminazioni. “Mi rallegro del ritorno in vita politica delle opposizioni, ma dispiace dover osservare che l’abbagliante sole d’agosto l’abbia rese cieche rispetto al lavoro che, sin dai rispettivi insediamenti, sindaco e giunta hanno portato avanti in un continuo e proficuo confronto con il governo nazionale".

E poi continua: "Abbiamo ben chiara la road map per portare in sicurezza, nei tempi dovuti e necessari, il bilancio del Comune di Palermo senza che sussista alcun rischio di automatico dissesto come, ancora una volta errando, dichiarano inopinatamente le opposizioni. Il governo della città, ben lungi dall’essere immobile, avrà comunque piacere di riferire al consiglio comunale, insediatosi a ridosso del Ferragosto, ed alle commissioni consiliari, la cui composizione è stata definita solo nelle ultime ore".