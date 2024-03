Cateno De Luca: "Io contro la mafia e con Capitano Ultimo, Renzi con Cuffaro", l'ex premier lo querela

Scintille tra Matteo Renzi e Cateno De Luca. L'esponente di Italia Viva, che in forza ha l'ex deluchiana Dafne Musolino, ha querelato De Luca per "le parole - si legge in una nota diffusa dal partito - gravemente diffamatorie pronunciate questa mattina durante una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati”.

Tutto nasce dalle dichiarazioni di De Luca sugli accordi politici in vista delle Europee. L'ex sindaco di Messina ha annunciato stamane l'ingresso in squadra del capitano "Ultimo", Sergio De Caprio, l'uomo che ha guidato il blitz per catturare nel 1993 Totò Riina. A margine della presentazione De Luca ha aggiunto: "Ribadisco: mentre Renzi si è fatto l'accordo con Cuffaro, condannato lo ricordiamo nel 2010 a sette anni di reclusione per favoreggiamento a Cosa nostra, nel disperato tentativo di superare il 4%, noi abbiamo fatto un accordo con Capitano Ultimo, l’uomo che ha arrestato Totò Riina. Vedo che Renzi ha già dato mandato ai suoi legali, nessun problema. Ma lo sfido pubblicamente a un confronto dove lui sara' accompagnato da Toto' Cuffaro e io dal Capitano Ultimo che sarà candidato nella lista Libertà".