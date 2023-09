Rendiconto, una lettera di Lagalla per convincere l'intero Consiglio: in bilico 35 milioni e assunzioni

Dopo lo strappo mattutino, una lettera del sindaco Roberto Lagalla indirizzata al segretario generale Raimondo Liotta e al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e di conseguenza a tutta l'Aula riavvicina le parti. Da un lato c'è appunto il primo cittadino - e la sua maggioranza - che premono per l'approvazione del Rendiconto di gestione del 2022. Dall'altro le opposizioni, su tutti il gruppo Oso con Ugo Forello che ha messo in evidenza possibili illegittimità al prelievo dell'atto dovute al fatto che non si sono dati ai consiglieri i 20 giorni previsti da una norma del Tuel, testo unico degli enti locali, per l'analisi dei documenti e dei pareri contabili. In mezzo alla diatriba, ballano circa 35 milioni, ovvero la somma indicata dal sindaco come avanzo dell'amministrazione destinato a investimenti per la città. Senza l'approvazione del consuntivo c'è anche il rischio di ritardare una serie di assunzioni.

Su questi tasti ha battuto il primo cittadino sia durante il primo intervento, arrivato prima dell'ora di pranzo, sia nella nota letta nel pomeriggio a Sala Martorana in cui ha ammesso "che l'Amministrazione attiva è pienamente consapevole della portata dispositiva dell'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce un termine di 20 giorni per l'approvazione del rendiconto di gestione". Lagalla ha tuttavia ritenuto come "l'evidente interesse pubblico all'approvazione del rendiconto di gestione 2022 possa costituire una motivazione valida per indurre i signori consiglieri comunali a rinunciare a tale termine". Un passaggio quest'ultimo apprezzato dallo stesso Forello. Ma il prelievo e a quel punto la conseguenziale approvazione dell'atto si deciderà domani. Bisogna capire se c'è la possibilità di arrivare a un emendamento che possa salvare capre e cavoli. Altrimenti salta tutto e interviene il commissario ad acta Francesco Riela già nominato dalla Regione.

Lagalla per sollecitare l'approvazione della delibera ha anche già illustrato il piano per l'utilizzo dei fondi che sarà proposto: definizione dei lavori delle fognature di via Messina Marine e del sistema Cala nonché di via Tiro a Segno; utilizzo per la manutenzione straordinaria per la manutenzione di immobili di edilizia pubblica, edilizia scolastica ed edilizia residenziale pubblica; manutenzione stradale; investimenti anche tramite aumenti di capitali vincolato a favore delle Società partecipate; utilizzo, ove le condizioni tecniche e la natura dei debiti nei confronti delle Società patecipate lo consentano, della diminuzione dei disallineamenti.

In più il primo cittadino ha avvertito: "L'approvazione del rendiconto rappresenta una condizione imprescindibile per l’avvio delle procedure di assunzione a vario titolo presso l’Amministrazione comunale". Ovvero 11 dirigenti tecnici vincitori del concorso indetto nel 2017 e definito nel 2022, di altri 14 dirigenti a tempo determinato, la trasformazione da part time a full time di 80 dipendenti della ex categoria D, la stabilizzazione di 90 lavoratori socialmente utili.