Cefalù, approvato il rendiconto 2023: "Confermato il buono stato di salute finanziario del Comune"

Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato il rendiconto 2023. Il documento discusso in aula conferma il buono stato di salute finanziario dell’ente e getta le basi per nuovi investimenti e progetti. In particolare, il rendiconto 2023 fotografa una elevata propensione agli investimenti, avendo impegnato risorse per quasi 11 milioni, per lavori pubblici e servizi. Nello specifico, si registrano numerosi progetti riguardanti soprattutto i Servizi sociali e iniziative per le fasce più deboli della cittadinanza.

L’avanzo d’amministrazione, entrando nel dettaglio, ammonta a quasi 28 milioni, di cui 18 milioni accantonati, 4 vincolati e destinati a progetti già iniziati e quasi 6 di avanzo disponibile che potrà essere utilizzato per nuovi servizi e progetti che riguardano la città normanna. La somma da potere investire direttamente (5,8 milioni) è frutto delle entrate di cassa ma anche della riduzione dell’accantonamento del fondo crediti dell’ufficio contenzioso.

“Grazie all’approvazione dello strumento finanziario - spiega il primo cittadino Daniele Tumminello - viene confermato il positivo operato amministrativo e, soprattutto, viene riconfermata la possibilità di poter pianificare nuovi interventi sul territorio, lavorare a nuove progettualità e dare concretezza a quanto proposto nel programma elettorale. A questo si aggiunge una fotografia dell’Ente che non smette di operare sul fronte dei lavori pubblici, della cultura e del turismo, del sociale e welfare e investe verso le fasce più bisognose della popolazione. Programmeremo a breve l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per ulteriori progetti di investimento”.